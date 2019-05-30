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Beşiktaş’tan 350 çocuğa forma

Gaziantep’in kırsal mahallelerinde yaşayan 350 çocuğa Beşiktaş forması dağıtıldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:40
Beşiktaş’tan 350 çocuğa forma

Gaziantep’in kırsal mahallelerinde yaşayan 350 çocuğa Beşiktaş forması dağıtıldı.


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu öncülüğünde başlatılan ‘Bir Milyon Çocuğa Forma’ projesi kapsamında Gaziantep’in Yavuzeli, Karkamış ve Oğuzeli ilçe kırsalında yaşayan 350 çocuğa forma hediye edildi. Dağıtım etkinliğine Beşiktaş’ın eski futbolculardan Mehmet Akgün ve Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Hüseyin Özkale de katıldı. Aydoğdu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Çocuklara yönelik yapılan her organizasyonda öncü bir kulübüz. Bu gibi projelerin karşılığını aldığımızı görmek bize büyük mutluluk veriyor. Belki bugün bu proje sona erdi ama bundan sonra daha yenileri de katlanarak gelecek" diye konuştu. Etkinliğin sonunda çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.


Öte yandan Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ve Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Hüseyin Özkale, Gaziantep Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl’ü makamında ziyaret etti ve Bingöl’e isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:40
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