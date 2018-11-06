Beşiktaş'ta Zengin'e 'Hazır ol' mesajı



Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un son haftalarda ortaya koyduğu istikrarsız görüntü, teknik direktör Şenol Güneş'i harekete geçirdi.



Etkisiz performansı sebebiyle oyuncusunu uyaran tecrübeli hocanın, takımın bir diğer kalecisi Tolga Zengin'le de görüşüp, 'Görev için hazır ol' talimatını verdiği bildirildi.



Karius'un perşembe günü Genk karşısında etkisiz kalması halinde Sivas karşısında değişiklik bekleniyor.