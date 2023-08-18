Beşiktaş'ta stat isim sponsorluğu gelişmesi!
Vodafone anlaşması sona erdikten sonra stat sponsorluğu adına temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın İş Bankası ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.
Vodafone ile stat sponsorluğu anlaşması bittikten sonra pek çok firmayla görüşen ancak henüz mutlu sona ulaşamayan Beşiktaş, temasları hızlandırdı.
En karlı anlaşmayı yapmak adına uğraş veren Siyah-Beyazlı yönetimin, İş Bankası ile stat ismi için görüşme halinde olduğu öğrenildi. Diğer yandan bazı yabancı şirketlerle de temasları sürdüren Beşiktaş, kısa zamanda bu konuyu çözüme kavuşturmayı hedefliyor.