Beşiktaş'ta stat isim sponsorluğu gelişmesi!

Vodafone ile stat sponsorluğu anlaşması bittikten sonra pek çok firmayla görüşen ancak henüz mutlu sona ulaşamayan Beşiktaş, temasları hızlandırdı.

En karlı anlaşmayı yapmak adına uğraş veren Siyah-Beyazlı yönetimin, İş Bankası ile stat ismi için görüşme halinde olduğu öğrenildi. Diğer yandan bazı yabancı şirketlerle de temasları sürdüren Beşiktaş, kısa zamanda bu konuyu çözüme kavuşturmayı hedefliyor.