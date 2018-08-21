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Beşiktaş'ta Partizan hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Partizan maçının hazırlıklarını Riva'da sürdürdü.

21 Ağustos 2018 Salı 22:38
Beşiktaş'ta Partizan hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile 23 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı idman, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başladı. Pas, ayak tenisi, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam eden idman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın öğle saatlerinde özel uçakla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı Partizan Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 22:38
  1. Beşiktaş
  2. Partizana
  3. UEFA Avrupa Ligi

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