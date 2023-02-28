Beşiktaş'ta öyle bir biletler kesildi ki... Yok artık diyeceksiniz...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle yakalanan çıkışın ardından son maçlarda yaşanan puan kayıpları hem yönetimin hem de Şenol Güneş'in sabrını taşırdı. Şenol Güneş ile bir araya gelen yöneticiler bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının raporu doğrultusunda tam 7 oyuncunun bileti kesildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, önümüzdeki sezonun kadrosunu yavaş yavaş kurmaya başladı. Mevcut kadrodan 7 oyuncunun biletini şimdiden kesen tecrübeli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı toplantıda bu isimleri tek tek belirtti.

CENK TOSUN HARİÇ HEPSİ YOLCU

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden beri takımın gol yükünü çeken Cenk Tosun hariç birçok oyuncu gözden çıkartıldı. Atiba Hutchinson, Welinton, Nathan Redmond, Dele Alli, Arthur Masuaku, Tayfur Bilgöl ve N'Koudou ile sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak.