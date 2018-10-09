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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup mutluluğu!

Konya'da oyuna girip maça damga vuran Özyakup, Beşiktaş'ta teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

09 Ekim 2018 Salı 11:05
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup mutluluğu!

Konyaspor deplasmanında son dakika golü ile yıkılan Beşiktaş'ta herkes kaçan galibiyetten dert yanıyor... Konya karşısında Vida'nın 28. dakikada kırmızı kart görmesi ve ardından gelen penaltı golü ile 62 dakika eksik oynayan Kartal, Jeremain Lens ve Vagner Love ile öne geçerken son dakikada Hurtado'nun golü ile yıkıldı.

Bir puan siyah-beyazlıları üzerken özellikle Oğuzhan Özyakup'un performansı ise herkesi sevindirdi. Zaman zaman eleştirilen alan Oğuzhan maça da yedek kulübesinde başlarken oyuna 75. dakikada dahil oldu. Yeni transfer Adem Ljajic'in yerine sahaya adım atan 26 yaşındaki oyuncu maçın da kaderini değiştiren isim oldu. 

Geri döndü ama...

Eksik oynamasına rağmen siyah-beyazlılar, Konya'ya karşı büyük bir direnç gösterirken Oğuzhan'ın oyuna girmesi ile birlikte de hücumda etkinlik arttı. Vagner Love'ın golünde asist yaparak maça dengeyi getiren Oğuzhan Özyakup, hocası Şenol Güneş'in de yüzünü güldüren isim oldu. 

Oğuzhan'ın performansı sonrasında yöneticiler de kendi aralarında "çilingir" diyerek oyuncuya övgüler yağdırırken 10 kişiyle Konya gibi zorlu bir deplasmanda 1 puan alınmasının da önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 11:05
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