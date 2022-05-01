Beşiktaş'ta Nkoudou böyle istedi!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 35. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla Beşiktaş oldu.



Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 35. hafta karşılaşmasında Kayserispor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-2 Siyah-Beyazlı ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Kayserispor'un golleri ise Thiam ve Cardoso'dan gelirken, Beşiktaş'ın golleri Serdar Saatçı ve N'Koudou'dan geldi.

Öte yandan Beşiktaş'ın yıldız ismi Montero karşılaşmanın 82. dakikada gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle oyun dışında kaldı.

Bu skorla Kayserispor 43 puanda kalırken, Beşiktaş puanını 54'e yükseltti.