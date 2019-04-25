Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 28 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapıldı. Sahada ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. Antrenman tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanı izleyen bir grup siyah-beyazlı taraftar, idmanın ardından futbolculardan imza aldı. Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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