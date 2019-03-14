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Beşiktaş'ta Loris Karius gelişmesi! Liverpool'a geri dönecek mi?

Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla eleştirilerin hedefinde olan tecrübeli file bekçisi Loris Karius'un tekrardan Liverpool'a tekrardan geri dönüp dönmeyeceği netlik kazandı.

14 Mart 2019 Perşembe 14:28
Beşiktaş'ta Loris Karius gelişmesi! Liverpool'a geri dönecek mi?

Güneş’in, “Karius olmuyor, tutmuyor şu an. Tolga Zengin olsaydı, oynatırdım. Karius’un takıma ait olma duygusunda bir sorun var. Biraz donuk bir oyuncu. Bu sezonu kapatacağız” sözleri, sezon sonunda Alman file bekçisinin geri gönderileceği şeklinde yorumlandı. Türkiye’deki bu söylentiler ve Güneş’in sözleri İngiliz ve Alman basını tarafından da manşetlere taşındı. Herkes, “Beşiktaş, Loris Karius’la yollarını ayıracak mı?” sorusunun cevabını aramaya başladı.

''Beşiktaş’la yaptığımız sözleşmeye sadık kalmaya devam edeceğiz''

ESPN de konunun asıl muhatabı İngiliz kulübü Liverpool yönetimine durumu sordu, şu cevabı aldı: Şenol Güneş’in maçtan sonra onun hakkında yaptığı açıklamalardan bilgimiz var. Biz Karius’un, Beşiktaş takımında bulunmasından ve her hafta ilk 11’de oynamasından dolayı memnunuz. Şu anda onun Anfield’e geri dönmesi için kiralık sözleşmesini kısmak gibi bir düşüncemiz yok. Beşiktaş’la yaptığımız sözleşmeye sadık kalmaya devam edeceğiz. Bu konudaki planlarımızda bir değişiklik yok.

İngiliz basını, Karius’un 2 yıllığına Liverpool’dan kiralandığını ancak bu dönem sonunda Beşiktaş’ta kalacağını iddia ediyor. Beşiktaş, oyuncuyla yaptığı sözleşmede böyle bir detay bulunup bulunmadığını resmen açıklamadı. Ancak İngilizler, Liverpool’un 2 yıl sonunda Beşiktaş’a oyuncuyu satmak için 8 milyon euro karşılığında anlaştığını öne sürüyor. Karius’un mukavelesinde böyle bir zorunlu opsiyon kullanıldığı şeklindeki bilgi doğruysa, Siyah-Beyazlılar için yolları ayırmak zor görünüyor.

İngiliz medyasının gündemine yer aldı!

Beşiktaş'a transfer olduğunda “Karius’tan kurtulduk” naraları atan Liverpool taraftarı, Şenol Güneş’in eleştirilerinin ardından Alman file bekçisine sahip çıkmaya başladı. Güneş’in açıklamalarının İngiliz basınında yer almasının ardından Karius’u savunan mesajlar gönderen İngiliz taraftarlar, “Para vermediğin bir oyuncudan sahada elinden geleni yapmasını mı bekliyorsun” şeklinde bir sitemde bulundu. İngiliz basını da bu tepkileri sayfalarına taşıdı.

(Akşam)

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:28
  1. Beşiktaş
  2. Loris Karius
  3. Liverpool
  4. İngiltere Premier Lig

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