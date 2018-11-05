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Beşiktaş'ta kriz! Oyuncular idmana çıkmadı

Beşiktaş Basketbol Takımı oyuncuları, 3 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle sabah yapılması gereken idmana çıkmadı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:33
Beşiktaş'ta kriz! Oyuncular idmana çıkmadı

Beşiktaş Sompo Japan oyuncuları, idmana çıkmama kararı aldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; 3 aylık maaşlarını alamayan oyuncular, sabah idmanına çıkmadı. Oyuncular, alacaklarını alana kadar da idmana çıkmama kararı aldıkları belirtildi.

Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde sezona 5 maçta 3 galibiyet ile başladı.

Cuma günü çek krizi yaşanmıştı

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Vagner Love transfer taksidi nedeniyle Alanyaspor ile de karşı karşıya gelmişti. Alanyaspor, Love transferinin taksidi için düzenlenen çekin karşılıksız çıkması gerekçesiyle Beşiktaş hakkında hukuki işlem başlattığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 11:33
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