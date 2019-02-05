0553 313 94 23

Beşiktaş'ta kovalamaca: Polisten bir anda kaçmaya başladı!

Gözaltına alınmak isterken aracıyla kaçmaya başlayan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

05 Şubat 2019 Salı 18:05
Beşiktaş'ta kovalamaca: Polisten bir anda kaçmaya başladı!

Beşiktaş'ta silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis ekiplerinin gözaltına almak istediği bir şüpheli, araçla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nispetiye Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde silahlı kavga yaşandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerinde boş kovanlar olduğunu tespit etti. Daha sonra ekipler, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip edilen bir şahsı gözaltına almak istedi.

O sırada 34 AY 6580 plakalı lüks bir araçla olay yerinden kaçmaya başlayan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Şüpheli şahıs, Levazım Mahallesi Koru Sokak'a geldiği sırada yol üzerinde bulunan bazı araçlara çarptı. Kaza sonrasında aracının lastiği patlayan ve yaya şekilde kaçmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kazanın gerçekleştiği noktada güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri, şüpheli şahsın aracında detaylı inceleme başlattı.

Şüpheli şahıs, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 18:05
  1. Nispetiye Caddesi
  2. Levazım Mahallesi
  3. Kovalamaca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Fatih Terim'in babası vefat etti
    1. GÜNCELLEME - Fatih Terim'in babası..
    2. Valilik duyurdu! Operasyon başlıyor
    3. Bir bebek üzerinden, önlenemeyen “kara..
    4. Prof. Raşit Küçük’ten büyük bağış
    5. Maher Holding'den yeni yatırım
    6. TCMB'den döviz depo ihalesi
    7. Samsung'dan beyaz eşya alana akıllı..
    8. Gram altın 221 lira seviyelerinde
    9. Mamut Art Project 3-7 Nisan'da..
    10. Atatürk Üniversitesi yeni bir sayfa..
    11. HDP'li vekillerin eylemi sona erdi
    12. Girişimcilik ve Kariyer Kampı..
    13. İş gücüne büyük katkı sağlıyor
    14. Yüksek yap kariyerin pekişsin
    15. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ilk..
    16. İran'dan Trump'a flaş cevap!
    17. Fatih Terim'in babası vefat etti
    18. MEB'den "kalfalık ve ustalık" için..
    19. İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a..
    20. Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine..
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"