SON DAKİKA
Beşiktaş'ta Konyaspor alarmı! Kartal galibiyet için sahaya indi
Spor

Beşiktaş'ta Konyaspor alarmı! Kartal galibiyet için sahaya indi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Konyaspor alarmı! Kartal galibiyet için sahaya indi

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor'u konuk etmeye hazırlanan Beşiktaş, kritik mücadelenin provalarına hız kesmeden devam ediyor. Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlıların, İngiliz ekibi Aston Villa’dan kadrosuna kattığı Yasin Özcan da ilk antrenmanına çıktı.

 

