  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş’ta kadro dışı kalan ABD’li futbolcu Tyler Boyd resmen Sivasspor’da
Spor

Beşiktaş’ta kadro dışı kalan ABD’li futbolcu Tyler Boyd resmen Sivasspor’da

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Beşiktaş’ta kadro dışı kalan ABD’li futbolcu Tyler Boyd’u resmen kadrosuna kattı. Boyd, sezon sonuna kadar Sivaspor forması giyecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 19:03:00 -
Beşiktaş’ta kadro dışı kalan ABD’li futbolcu Tyler Boyd resmen Sivasspor’da

Ara transfer döneminin son gününde DG Sivasspor, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Tyler Boyd, İstanbul'da Sivasspor Kulübü As Başkanı Elahattin Akyüz'ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek olan başarılı futbolcu Boyd, takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Bu sezon Beşiktaş ile 6 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı. ABD'li oyuncu ekim ayından bu yana kadro dışı olması nedeniyle siyah-beyazlı takımda görev yapamadı..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemil Çiçek’ten dikkat çeken sözler: Sorumlu davranmalı
Siyaset

Cemil Çiçek’ten dikkat çeken sözler: Sorumlu davranmalı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin tepki çeken faaliyetlerine ilişkin k..
Reuters ve AP az önce servis etti! Binlerce insan arabaların önünü kesti... İğne atsan düşmez
Dünya

Reuters ve AP az önce servis etti! Binlerce insan arabaların önünü kesti... İğne atsan düşmez

İsrailli Haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in cenaze töreninde ortaya çıkan görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü.
İzmir'de bir şiddetli deprem daha! İstanbul'da da hissedildi
Gündem

İzmir'de bir şiddetli deprem daha! İstanbul'da da hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Karaburun açıklarında 5,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay