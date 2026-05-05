Beşiktaş’ta Jota Silva defteri kapanıyor: 17 milyon euro cepte kaldı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş’ta transfer planlaması tüm hızıyla sürerken, kadrodaki kiralık isimlerin geleceği de netleşiyor. Siyah-beyazlıların sezon başında 2.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Jota Silva’nın, sezon bitimiyle birlikte İstanbul macerası son buluyor.

Beşiktaş sezon başında İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jota Silva için kararını verdi. Portekizli oyuncunun sezon sonunda Nottingham Forest'a geri döneceği iddia edildi.

Jota Silva'nın İngiltere'de ya da Avrupa'nın başka bir liginde yeni bir başlangıç yapmaya sıcak baktığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Jota Silva, bu sezon Beşiktaş'ta 20 karşılaşmada forma şansı buldu ve 4 gol ile 1 asist üretti.

Beşiktaş, Jota Silva'nın kiralanması karşılığında Nottingham Forest'a 2 milyon 500 bin euro kiralama bedeli ödemişti.

Portekizli futbolcunun sözleşmesinde 17 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi yer alıyor.