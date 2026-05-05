Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Jota Silva defteri kapanıyor: 17 milyon euro cepte kaldı

Beşiktaş’ın sezon başında büyük umutlarla İngiliz ekibi Nottingham Forest’tan kiraladığı Jota Silva için karar verildi. Beklentilerin altında kalan Portekizli oyuncunun sezon sonunda İngiltere’ye geri döneceği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, 17 milyon euroluk dev satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş’ta transfer planlaması tüm hızıyla sürerken, kadrodaki kiralık isimlerin geleceği de netleşiyor. Siyah-beyazlıların sezon başında 2.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Jota Silva’nın, sezon bitimiyle birlikte İstanbul macerası son buluyor.

Beşiktaş sezon başında İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jota Silva için kararını verdi. Portekizli oyuncunun sezon sonunda Nottingham Forest'a geri döneceği iddia edildi.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta sezon başında Nottingham Forest'tan kiralanan Jota Silva ile ilgili kararın belli olduğu iddia edildi.

Daily Mail'in haberine göre; Jota Silva'nın sezon sonunda Nottingham Forest'a geri döneceği belirtildi.

Jota Silva'nın İngiltere'de ya da Avrupa'nın başka bir liginde yeni bir başlangıç yapmaya sıcak baktığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Jota Silva, bu sezon Beşiktaş'ta 20 karşılaşmada forma şansı buldu ve 4 gol ile 1 asist üretti.

Beşiktaş, Jota Silva'nın kiralanması karşılığında Nottingham Forest'a 2 milyon 500 bin euro kiralama bedeli ödemişti.

Portekizli futbolcunun sözleşmesinde 17 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi yer alıyor.

