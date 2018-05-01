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Beşiktaş'ta istenmeyen adam...

Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefindeki isim Jeremain Lens bir kez daha performansıyla büyük hayal kırıklığı oluşturdu.

01 Mayıs 2018 Salı 09:40
Beşiktaş'ta istenmeyen adam...

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde vasatı aşamayan Hollandalı futbolcu, kariyerindeki son 3 yıllık dönemin adeta özetini yaşıyor.

2015-16 sezonunda transfer olduğu Premier Lig ekibi Sunderland'de beklentilere yanıt veremeyen Lens, son dönemde çalıştığı birçok teknik adam tarafından da adeta 'istenmeyen adam' ilan edildi.

İlk olarak Sunderland'da Sam Allardyce ile bazı sorunları olan 30 yaşındaki oyuncu, birçok kez para cezası alıp, U21 takımına gönderilmişti. Allardyce, Lens'le ilgili yaptığı açıklamada, "Yetenekli bir oyuncu ise bunu göstermesi lazım. Bazı disiplin sorunları var ve mental açıdan düzelmeli" demişti.

Sunderland'de David Moyes'un da planlarına dahil etmediği Lens ardından Fenerbahçe'ye kiralık geldi. Ligin ilk bölümünde çıkışa geçip, Hollanda Milli Takımı'na kadar yükselen Lens daha sonra isteksiz tavırlarıyla Dick Advocaat'tan da eksi not aldı.

Bu sezon başında da Aykut Kocaman tarafından tercih edilmeyip Dirar transferi gerçekleşti. Daha sonra Hollanda Milli Takımı'nda Danny Blind tarafından da kesilen kanat oyuncusu, kariyerinde kademe kademe düşüşe geçti.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu sezon Beşiktaş'ta 22 lig maçında görevlendirdiği yıldız oyuncu, sadece 1 gol attı. Fenerbahçe ile geçen sezon 5 gol, 17 asistle oynayan Lens son Galatasaray derbisinde de sınıfta kaldı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:40
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