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Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Devre arasında takımdan ayrılıyor

Beşiktaş'ta istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen tecrübeli kaleci Loris Karius ile devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi.

24 Ekim 2019 Perşembe 14:23
Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Devre arasında takımdan ayrılıyor

Beşiktaş Yönetimi'nin Karius'u göndermeyi kafasına koyduğu ortaya çıktı. Geçen sezon ve bu sezonki performansından memnun kalınmayan Alman futbolcu için Liverpool'la görüşme masasına oturulacak.

Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:23
  1. Beşiktaş
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