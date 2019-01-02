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Beşiktaş'ta hazırlıklar yarın başlıyor

- Siyah-beyazlı takımın ikinci yarı hazırlık kampı yarın Antalya'da başlayacak

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:21
Beşiktaş'ta hazırlıklar yarın başlıyor


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya kampında yapacağı çalışmalarla başlayacak.

Kamp süresince 3 hazırlık maçı oynayacak siyah-beyazlı ekip, 11 günlük kampın ardından çalışmalarını noktalayacak.

Siyah-beyazlı ekip, 8 Ocak Salı günü Hollanda ekibi Helmond Sport ile ilk hazırlık maçını yapacak.

11 Ocak Cuma günü Almanya İkinci Lig takımlarından Greuther Fürth ile karşılaşacak Beşiktaş, 14 Ocak Pazartesi günü de Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.


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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 10:21
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