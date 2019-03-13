0553 313 94 23

Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları

13 Mart 2019 Çarşamba 20:23
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın, takım halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı bildirildi.

Daha sonra pas organizasyonları ile taktik programın uygulandığı antrenmanın, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, divan kurulu üyeleriyle bir grup taraftarın da antrenmanı izlediği, teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcuların idman sonrası misafirlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiği ifade edildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 20:23
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Türkiye F-35 ve Patriot tehdidi
    1. ABD'den Türkiye F-35 ve Patriot tehdidi
    2. MHP’li Taşdoğan: “Bütün şer odakları..
    3. Sözcü Kalın’dan Beril Dedeoğlu için..
    4. Başkentte "Dava Filistin" oyununun..
    5. Servis şoförü cinayetinin katil..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
    7. Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile..
    8. Türk Edebiyatı Vakfı'nda "Halit..
    9. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefat etti
    10. Barselona'da taraftar kavgasında 5..
    11. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu vefat etti
    12. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış..
    13. Trump'ın eski seçim kampanyası..
    14. Ülkeye soktukları jetlerle kaçak uçuş..
    15. Fahrettin Altun'dan "#WeAreErdogan"..
    16. Jülide Sarıeroğlu: Her siyasi görüşten..
    17. Topçu: “Türkiye’de sağlık kuruluşları..
    18. Senegal ve Nijerya "Boeing 737..
    19. Türk şirketlerinden Özbekistan Tarım..
    20. Kars'ta PKK operasyonu! Çok sayıda..
    21. Cezayirli yeni bakandan muhalefete ve..
    22. AP Genel Kurulunda kabul edilen "2018..
    23. Fehmi Koru yeni partiyi doğruladı!
    24. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
    25. İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
    26. Osmanlıspor'da Magaye sevinci
    27. Sarıeroğlu: “Cumhur İttifakı olarak..
    28. Eski emniyet müdür yardımcısına 105..
    29. Boeing'den "737 Max" açıklaması:
    30. BAİB'in "İhracatın Yıldızları 2018"..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Asgari ücretliden bile az vergi ödüyor! Yavaş’tan bir skandal daha
    Asgari ücretliden bile az vergi ödüyor! Yavaş’tan bir skandal daha
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir