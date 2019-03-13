Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın, takım halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı bildirildi. Daha sonra pas organizasyonları ile taktik programın uygulandığı antrenmanın, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi. Açıklamada, divan kurulu üyeleriyle bir grup taraftarın da antrenmanı izlediği, teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcuların idman sonrası misafirlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiği ifade edildi. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.