Beşiktaş'ta geri sayım! Giovanni van Bronckhorst'u duyurdular

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir gelişme yaşandı: Bronckhorst

Voetbal International'ın haberine göre; siyah beyazlı ekip, son olarak Rangers'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmaya yakın.

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Hollandalı teknik adam Bronckhorst ile Beşiktaş'ın 1,5 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.

Habere göre deneyimli çalıştırıcı, Feyenoord'dan eski yardımcısı Jean-Paul van Gastel ile birlikte Türkiye'ye gelmek istiyor.

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YARDIMCISI İÇİN İZİN BEKLENİYOR

Beşiktaş ayrıca, Hollanda 2. Lig ekibi NAC Breda'nın teknik direktörü olan Gastel için görüşmelerini sürdürürken, kulübünden henüz izin alınamadığı aktarıldı.

48 yaşındaki teknik adam daha önce, Çin ekibi Guangzhou City, Feyenoord ve Rangers gibi takımları çalıştırdı.