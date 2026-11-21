Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi tehlike!
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekipte iki futbolcu, mücadelede sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ligde 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 22 puanla 4. basamakta yer alıyor.
Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
KARTAL'DA TEK EKSİK ORKUN
Siyah-beyazlılarda Konyaspor maçı öncesinde tek eksik var.
Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşen kaptan Orkun Kökçü, takımının Konyaspor müsabakasında görev yapamayacak.
DERBİ ÖNCESİ EMİRHAN VE TROSSARD SINIRDA
Siyah-beyazlılarda, Konyaspor karşılaşması öncesinde iki futbolcu ceza sınırında bulunuyor.
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Konya ekibi karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbide cezalı olacak.