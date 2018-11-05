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Beşiktaş'ta flaş Zengin açıklaması!

Beşiktaş'ta Teknik direktör Güneş'in iki seneliğine Liverpool'dan kiralanan Karius'u, Sivasspor maçında yedek kulübesine çekmeyi planladığı öğrenildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:14
Beşiktaş'ta flaş Zengin açıklaması!

Fabri gidince büyük umutlarla transfer edilen Loris Karius sergilediği performansla Beşiktaş'ın ligdeki kötü sonuçlarında büyük rol oynuyor.

Sadece Vodafone Park'ta 2-0 kazanılan Kayseri maçında gol yemeyen Alman file bekçisi, 3 Avrupa Ligi mücadelesinde 7, ligdeki 7 maçta 11 olmak üzere toplamda 18 golü kalesinde gördü. Son oynanan Başakşehir maçında Epureanu'un vuruşunda topa hamle bile yapamayan 25 yaşındaki file bekçisi iyice gözden düştü.

VAR kontrolünden sonra iptal edilen Elia'nın golünde de üzerine gelen topu ağlara doğru çelen Karius'a sabır kalmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in iki yıllığına Liverpool'dan kiralanan Karius'u, Sivasspor maçında yedek kulübesine çekmeyi planladığı öğrenildi. Alman eldivenin yedeğe alınmasıyla da kaleye kaptan Tolga Zengin geçecek.

Fabri'nin gidişinden sonra ligde 2, Avrupa'da ise 5 maçta forma giyen tecrübeli file bekçisi, kalesinde 7 gol görmüştü...

Karius'un transfer edilmesinin ardından yedekte beklemeye başlayan 35 yaşındaki kaleci için sezon başında Başkan Fikret Orman övgü dolu sözler kullanmıştı. Fabri'nin Fulham'a satılmasının ardından kaleci transferi yapmayabileceklerini söyleyen Orman "Tolga Zengin, Fabri'den daha iyi bir kaleci. Hem teknik heyetin, hem de benim görüşüm böyle" demişti. Ancak ligdeki ilk iki maçta tedirgin gözükmesi üzerine acilen Loris Karius transfer edilmişti.

Öte yandan yönetimin Alman kalecinin yedeğe alınmasına "Karius'u Premier Lig'den isteyen takımlar var. Yedeğe alırsak elden çıkaramayız ve kulübede oturan bir kaleciye yılda 1,7 milyon avro ödemeye devam ederiz" diyerek karşı çıktığı öğrenildi.  (Türkiye)

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:14
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