Beşiktaş’ta flaş gelişme! Görevinden istifa etti Yardımcı Antrenör Orhan Ak, Beşiktaş’taki görevinden istifa etti.

Siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gören Orhan Ak'ın yönetime sunduğu istifa kabul edildi. Kısa bir açıklama yapan Ak, “Üçüncü ve son kez istifa ediyorum. Birazdan yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuracağım” dedi. Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Orhan Ak, geçmiş yıllarda siyah-beyazlılarla arasında geçen gerginlikten dolayı Beşiktaşlı taraftarlardan özür dilemişti. Orhan Ak'ın istifasını yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurması bekleniyor.

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