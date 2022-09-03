Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, bonservisi elinde olan Denayer için yeni bir teklifte bulundu.

Beşiktaş savunmaya takviye yapmayı hedefliyor. Bu mevkiye Kaan Ayhan ve Koray Günter'den birisini kadrosuna katmak isteyen Kartal, yüksek maliyetler nedeniyle geri adım attı.

Siyah-beyazların, gündemindeki bir diğer isim olan Jason Denayer, Avrupa'da birçok ligde transfer dönemi kapanmasına rağmen henüz bir yere gitmedi. Belçika, Yunanistan ve Türkiye gibi seçenekleri bulunan tecrübeli savunmacı, Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro talep etmişti.

Sabah'ın haberine göre imza parası isteğinden de vazgeçen 27 yaşındaki oyuncuyla yeniden temasa geçen Kartal, son teklifini 1.8 milyon Euro olarak revize etti.

Siyah-beyazlılar, bu rakamı Romain Saiss'e veriyor ve savunmaya yapılacak takviyeler için baz alıyor. Daha önce Galatasaray'da oynayan Denayer, son dört sezonda Lyon forması giydi.

Belçikalı yıldız, geçtiğimiz sezon 21 maçta 1450 dakika kalırken 3 gol ve 1 asist kaydetti.

DENAYER KİMDİR?

Jason Denayer Brüksel Belçika doğumludur. Belçikalı futbolcu olan Jason Denayer aslen Kongoludur.

Jason Denayer 1995 doğumludur. 26 yaşındadır. Jason Denayer futbola başladığında yaşı henüz 8 yaşındaydı. 2003 yılında doğduğu şehirde Ganshoren takımı ile altyapı kariyerine başlamıştır.

2006 yılından 2008 yılına kadar Jason Denayer Anderlecht altyapısı ile futbol hayatına devam etmiştir. Oldukça başarılı bir altyapı kariyeri geçiren Jason Denayer 2008 yılında ise JMG Academy altyapısına başlamıştır. Jason Denayer 2008 yılından 2013 yılına kadar JMG Academy altyapısında oynamıştır. Manchester City takımı yetkilileri tarafından beğenilmiş ve 2013 yılında Manchester City altyapısına devam etmiştir.

Denayer Manchester City'nin ardından Celtic, Sunderland, Galatasaray ve Lyon gibi takımların formasını giydi.