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Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

27 Mart 2019 Çarşamba 20:55
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldığı belirtildi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanın pas çalışması ile sürdüğü bildirildi. Yarı sahada yapılan çift kale maçla süren idmanın şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.

Antrenmana, milli takım maçlarında forma giyen, Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Shinji Kagawa, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan ve Oğuzhan Akgün katılmadı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 20:55
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