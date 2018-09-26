Beşiktaş'ta Caner'e ağır ceza geliyor

Derbinin bitimiyle beraber hakem Fırat Aydınus’a gösterdiği tepki yüzünden ikinci sarı karttan oyundan atılan Caner Erkin’i büyük bir ceza bekliyor. Maçın bitimiyle beraber Vida’nın yerde yattığı pozisyon yüzünden Aydınus’a itiraz eden Caner el kol hareketleriyle Aydınus'un sabrını taşırdı.

Caner’in kırmızı kart gördüğünü soyunma odasında öğrenen Güneş, “ne oldu yine?” diye tepki gösterdi. Takım arkadaşları ise, “yok hocam sadece ‘hadi be!’ dediği için atıldı” sözlerini kullandı. Soyunma odasına giden Caner’e, “ne oldu?” diye sordu. Aldığı, “yok bir şey!” cevabına daha çok kızdı. Oyuncusuna, “konuşacağız seninle” tepkisini verdi. Caner’in gördüğü kırmızı kart F.Bahçe-Beşiktaş derbilerinde çıkan 13’üncü kırmızı kart oldu. Ayrıca Caner 13 kez de top kaybı yaptı.



Caner Erkin'e katmerli ceza geliyor

Güneş'in daha önce gereksiz yere gördüğü kırmızı kartlar yüzünden birkaç kez dikkatini çektiği ve hazırladığı değişik raporlarla önemli para cezaları almasını sağladığı Caner için yeni bir rapor daha hazırlayacak.

Güneş öncelikle Caner’den bir savunma isteyecek. Ardından yönetime de Caner’den bir savunma istemesi konusunda bir rapor düzenleyecek. Caner’in vereceği iki rapor ise kendisinin alacağı para cezasını belirleyecek. Caner’in sözleşmesinde tekrarlayan disiplin cezaları karşısında katlamaları para cezaları maddesi yer alıyor. Caner geçen sezon Başakşehir maçında hakeme küfür ettiği için 6 maç ceza almış yönetimden de yüklü bir para cezası almıştı. Caner ikinci yarıda oynanan diğer Başakşehir maçında önce bacak bacak üstüne atıp ısınmadığı içinde yine disiplin cezası almıştı.

Kaynak: Fotospor