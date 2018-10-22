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Beşiktaş'ta büyük gerilim! İpler kopuyor

Yeni sezonda alınan kötü sonuçlar sonrası Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile Başkan Fikret Orman'ın karşıya karşı geldiği iddia edildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 21:45
Beşiktaş'ta büyük gerilim! İpler kopuyor

Son yıllara damga vuran Beşiktaş'ta bu sezon alınan kötü sonuçlar camianın keyfini kaçırırken, siyah-beyazlı yönetim ile teknik direktör Şenol Güneş arasında da ciddi derecede çatırdama yaşandığı iddia edildi.

İkilinin ciddi sıkıntılar yaşandığı öğrenildi

Özellikle transfer döreminde yaşanan fikir ayrılıklarının yanı sıra zaman zaman hem başkan Fikret Orman'ın hem de teknik direktör Şenol Güneş'in yaptıkları basın açıklamalarındaki bazı sözlerden dolayı birbirlerine alınganlık göstermeleriyle sık sık ayrılık sorularına muhatap olan ikilinin arasında bu kez ciddi sıkıntılar yaşandığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın, özellikle yakın dostu olan Ahmet Nur Çebi'nin yönetimden ayrılmasından sonra ciddi bir desteğini kaybetmesinin ardından Güneş'in kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntıdan etkilenen en önemli isim olması, tecrübeli hocanın keyfini iyice kaçırdı.

Güneş'in kulüpten geçmişe dönük 1 milyon Euro'nun üzerinde bir alacağı bulunduğu ve uzun zamandır ödeme alamadığı öğrenildi. Bir süre önce teknik kadroya ve futbolculara 2019 yılına kadar da ödeme yapılmayacağını bildiren yönetimin hem teknik heyetten hem de oyunculardan yaptığı bazı "tartışmalı kesintiler" de keyifleri kaçıran bir diğer olay oldu.

Bu arada yönetimin alacakları konusunda yaptıkları girişimlerle başkan Fikret Orman ve yönetimin keyfini kaçıran bazı oyuncular için kadro dışı kararı vermesinin dahi gündeme geldiği iddia edildi.

Guti mi hazırlanıyor?

Transfer dönetimindeki bazı ciddi fikir ayrılıkları teknik direktör Şenol Güneş'in "Patron başkandır, patron yönetimdir" demesiyle atlatılırken, tarafların arasındaki en önemli fikir ayrılığının yardımcı konusunda yaşandığı idddia edildi.

Güneş'in Tamer Tuna'nın gitmesinden sonra geçen sezon yönetimin önerdiği yardımcı hoca talebini geri çevirmesi, bu yıl yönetimin ısrarlı talebine ise "peki" demesi dikkat çekerken Güneş'in yardımcı konusunda önerdiği iki tecrübeli ismi yönetimin kabul etmediği ifade edildi.

Bu arada Şenol Güneş'in ayrılığının söz konusu olması halinde düşünülen ismin Guti olduğu iddia edildi.

(Sporx)

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 21:45
  1. Beşiktaş
  2. şenol güneş
  3. fikret orman
  4. guti
  5. Tamer Tuna
  6. Ahmet Nur Çebi

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