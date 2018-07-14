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Beşiktaş'ta Babel krizi! Ortalık karıştı

Gelecek sezon hazırlıkları sürdüren Beşiktaş, Babel için Brezilya ekiplerinde Flamengo ile anlaşınca Hollandalı oyuncu kriz çıkardı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:26
Beşiktaş'ta Babel krizi! Ortalık karıştı

Beşiktaş'ta Babel krizi giderek büyüyor. Siyah-Beyazlı yönetim bir süredir Hollandalı futbolcuyu isteyen Brezilya kulübü Flamengo ile 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Ancak Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Babel, istediği rakamı vermeyen Flamengo'ya gitmeyi reddetti

BEKLENTİSİ 4 MİLYON EURO

Kartal'dan yılda 2 milyon 100 bin Euro kazanan Babel Beşiktaş'tan yıllık 4 milyon Euro istiyor. Hollandalı yıldız bu rakamın kabul edilmesi durumunda yeni sözleşmeyi imzalayacağını yönetime bildirdi.

YÖNETİM ZAMA YANAŞMIYOR

Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin Babel'e zam yapmadan sözleşme uzatma teklifi Hollandalı futbolcu tarafından reddedildi. Bu durum Babel'i satamayan Beşiktaş Yönetimi'ni şimdiden köşeye sıkıştırdı.

NE GİDİYOR NE DE İMZALIYOR

Babel'in Flamengo'ya gitmediği gibi Beşiktaş Yönetimi'yle de anlaşmaması krizi büyüttü. Bu arada Brezilya kulübünün Babel'e yıllık 2 milyon 100 bin Euro'dan yukarı vermeyi asla düşünmediği belirlendi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:26
  1. Beşiktaş
  2. Brezilya
  3. Hollanda

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