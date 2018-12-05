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Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

- Siyah-beyazlılarda Adriano takımla çalıştı

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:34
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cuma günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ısınma koşularının ardından pas ve dar alan uygulamaları üzerinde durdu.

Ardından yarı sahada çift kale maç oynayan futbolcular, günü şut çalışmasıyla tamamladı.

Haftanın ilk antrenmanında salonda çalışan Adriano Correia, bugünkü idmanda takımla birlikte yer aldı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens, çalışmaya katılmadı.

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, daha sonra özel uçakla Alanya'ya gidecek.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:34
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