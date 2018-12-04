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Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

- Siyah-beyazlı takım, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 6 eksikle başladı

04 Aralık 2018 Salı 17:57
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cuma günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri devam eden Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens'in yanı sıra salonda çalışan Adriano Correia katılmadı.

Saha içinde teknik direktör Şenol Güneş'in kısa süreli toplantısıyla başlayan idmanda bir süre ısınma koşuları yapan siyah-beyazlılar, daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Yardımcı antrenör Guti Hernandez'in de yer aldığı dar alanda pas idmanının ardından Galatasaray derbisinde forma giyen futbolcular, antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise şut çalıştı.

Siyah-beyazlı takımın idmanını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Mimoza Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen taraftarlar da izledi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:57
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
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