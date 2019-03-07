0553 313 94 23

Beşiktaş'ta ayrılık! Sezon sonu takımdan ayrılıyor

Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı Adriano'nun sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

07 Mart 2019 Perşembe 11:27
Beşiktaş'ta ayrılık! Sezon sonu takımdan ayrılıyor

Beşiktaş'ta, 2019-2020 sezonunda büyük oranda bir değişim beklenirken, Siyah-Beyazlı forma ile yollarını ayıracak isimler arasına Adriano’nun da katılacağı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi savunma hattında daha önce de Gary Medel ile gelecek sezon devam edilmemesi kararını almıştı.

Adriano ile yollar ayrılıyor!

Bu listeye eklenen ikinci isim Adriano oldu. 3 sezondur Beşiktaş formasını giyen Sambacı, bu sezon 1 milyon 850 bin euro garanti para kazanıyordu. Yönetimin, 34 yaşındaki futbolcunun yerine kadroya daha genç isimler katmak istediği, bu nedenle de Adriano’nun menajeri ile bir görüşme yapılarak gelecek sezon için Brezilyalı futbolcunun kadroda düşünülmediği bildirildi. Adriano 3 sezondur forma giydiği Beşiktaş’ta istikrarlı bir grafik çizdi. İlk geldiği 2016-17’de 45 resmi maça çıkarken 2 gol, 4 asistle oynadı. Geçen sezon 37 resmi maçta yine aynı şekilde 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu. Sambacı bu sezon ise 23 resmi maçta 1 asist yaptı. Adriano 3 sezonda 22 sarı kart gördü.

(Star)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:27
  1. Beşiktaş
  2. Adriano
  3. Brezilya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuk işçiliği ile mücadele toplantısı yapıldı
    1. Çocuk işçiliği ile mücadele toplantısı..
    2. Kahire'nin batısında 7 militan öldürüldü
    3. Kılıçdaroğlu: "Muhtarlar bu toplumun..
    4. "Garanti ile Geleceği Kodla"..
    5. Cizre’de üstyapı çalışmaları devam..
    6. "Vapurdan Tramvaya ücretsiz aktarma"..
    7. AUSDER zirvesinden Kocaeli ödülle döndü
    8. Şimdi Bursa ve Gaziantep zamanı
    9. Şehzadeler’den amatör spora 151 bin..
    10. Çorlu’da Kablo Teknolojileri..
    11. Osmangazi’de aşıklar gecesi
    12. MSÜ başvurularında ikinci şans
    13. Antalya'daki yerleşik yabancılar..
    14. Tercan Belediyesi son meclis..
    15. Genç, Trabzon’dan rekor oy bekliyor
    16. FÜ ile İŞKUR arasında iş birliği..
    17. MTDF Başkanı Öter’den 8 mart açıklaması
    18. Yaşadıklarımızın hikmeti nedir?
    19. MESO’dan kadın üyelere hediye yağmuru
    20. Antalya turizm sektörü Berlin’e..
    21. Bylock kullanan karı koca FETÖ’den..
    22. Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay..
    23. Arabulucu Türkiye
    24. Kader mahkûmlarını yeniden topluma..
    25. Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar..
    26. Süper Lig’de 25. hafta hakemleri..
    27. Japonya’dan örnek aldılar, Kaz Gölü..
    28. İSO, "İstihdam Seferberliği" için..
    29. THY, yolcularına 29 bin 966 ton..
    30. MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!