Beşiktaş'ta ayrılık! Şenol Güneş açıkladı

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlanırken Beşiktaş üst üste üçüncü maçından da galip ayrılamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşısında maçı kazanacak oyunu oynamadıklarını belirterek, "Telaşımız ve oyun yapımız kazanmaya yeterli olmadı. Seyircinin coşkusuna ve isteğine cevap veremedik." dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Dele Alli ve N'koudou'nun ayrılma ihtimali olduğunu açıkladı.

"Kazansak bile bu oyunla eksiklerimiz vardı"

Galibiyet için yeterli oyunu oynamadıklarını belirten Güneş, "Kaybettiğimiz 2 puan. Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakip kapanan takımdı. Hızlı oynamayınca rakibi aşamadık. İkinci yarı daha baskılı oynadık. İyi olmamız, maçı kazanacağımız anlamı taşımıyor. Hızlı, tempolu ve top kaybı olmadan oynayan bir takım olmalıydık. Telaşımız ve oyun yapımız kazanmaya yeterli olmadı. Seyircinin coşkusuna ve isteğine cevap veremedik. Bu oyun tarzıyla ikinci yarıda düşmelerini bekliyorduk, öyle de oldu. Şutlarımız isabetli değildi. Kazansak bile bu oyunla eksiklerimiz vardı." ifadelerini kullandı.

Dele Alli düşündüğümüz verimi katmadı

Takımdan ayrılacağı konuşulan Kevin N'Koudou ile ilgili de açıklama yapan Şenol Güneş, "Şu anda düşünmediğimiz bir oyuncu. Gitme durumu var. Buna kendi karar verecek." diye konuştu. Öte yandan Dele Alli'den istedikleri verimi alamadıklarını belirten Güneş, "Dele Alli düşündüğümüz verimi katmadı. Son 2 hazırlık maçında olumlu işler yapıyordu. Asist yapmada ve gol atmada sıkıntıları var. İyi ya da kötü de oynasa sene sonunda gitme olasılığı yüksek olan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.