Beşiktaş'ta ayrılık! Devre arası takımdan gönderiliyor
Beşiktaş'ta istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen tecrübeli stoper Enzo Roco'nun Ocak ayından takımdan ayrılacağı iddia edildi.28 Eylül 2019 Cumartesi 11:48
Marca Gazetesi “Roco gidecek. Sonra sıra Lens’e gelecek” yorumunda bulundu. Şilili oyuncunun Abdullah Avcı tarafından istenmediğini yazan gazete, Hollondalı kanat oyuncusunun da beklentinin çok altında kaldığını vurguladı. Quaresma’nın da Başkan Fikret Orman tarafından gönderildiğini belirten Marca “Ocak’ta Beşiktaş yine çok hareketli olacak” dedi.
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