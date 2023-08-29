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Spor Beşiktaş'ta ayrılık! Anlaşma sağlandı
Spor

Beşiktaş'ta ayrılık! Anlaşma sağlandı

Yeniakit Publisher
2023-08-29 02:50:00 -
Beşiktaş'ta ayrılık! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş, Francisco Montero'nun Portekiz Ligi ekiplerinden Arouca'ya kiralanması için anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta İspanyol stoper Francisco Montero takımdan ayrılıyor.

Siyah-beyazlılar İspayol oyuncunun Portekiz Ligi ekiplerinden Arouco'ya kiralanması için anlaşma sağladı.

Beşiktaş'a 2020/21 sezonunda Atletico Madrid'den kiralanan Montero, ertesi sezon bonservisiyle siyah-beyazlılara Transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezonu Hamburg'da kiralık olarak geçiren Montero, sezonun tamamlanmasının ardından takıma döndü.

Montero, Beşiktaş formasıyla 46 maçta süre alırken 2 gol ve 2 asist kaydetti.
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