Beşiktaş'ta ayrılık! Anlaşma sağlandı
Beşiktaş, Francisco Montero'nun Portekiz Ligi ekiplerinden Arouca'ya kiralanması için anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ta İspanyol stoper Francisco Montero takımdan ayrılıyor.
Siyah-beyazlılar İspayol oyuncunun Portekiz Ligi ekiplerinden Arouco'ya kiralanması için anlaşma sağladı.
Beşiktaş'a 2020/21 sezonunda Atletico Madrid'den kiralanan Montero, ertesi sezon bonservisiyle siyah-beyazlılara Transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezonu Hamburg'da kiralık olarak geçiren Montero, sezonun tamamlanmasının ardından takıma döndü.
Montero, Beşiktaş formasıyla 46 maçta süre alırken 2 gol ve 2 asist kaydetti.
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