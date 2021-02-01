Beşiktaş'ta ayrılık
Beşiktaş, savunma oyuncusu Nicolas Isimat Mirin'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını bildirdi.
Beşiktaş, savunma oyuncusu Nicolas Isimat Mirin'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat Mirin ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Nicolas Isimat Mirin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.