Beşiktaş'ta Atiba kararı verildi Beşiktaş, Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Beşiktaş'ta Atiba'nın 1 sezon daha futbol oynadıktan sonra jübile yapmayı planladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Atiba'nın 1 yıllık sözleşme imzalayıp 2020 Haziran ayında futbolu bırakacağı belirlendi. Yönetimle bir araya geldi Beşiktaş Yönetimi ile bir görüşme yapan Kanadalı futbolcunun el sıkıştığı ve ortada bir pürüz bulunmadığı ortaya çıktı. Atiba'nın performansından memnun olan yönetim de anlaşmaya onay verdi. Tarafların ön protokol imzalayacağı belirtildi.

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