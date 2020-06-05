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Spor

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-06-05 20:44:12 -
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

İdman, ısınma, koşu ve esneme hareketleriyle başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla devam eden antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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