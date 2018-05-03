THY - Kastamonu
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'ta akılalmaz kaza! "Arabayı uçarken gördüm"

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil, kaldırımı aşıp beş metrelik istinat duvarından 2 otomobilin üstüne düştü.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:38
Beşiktaş'ta akılalmaz kaza! "Arabayı uçarken gördüm"

BeşiktaşGayrettepe'de aracına binip kontağı çalıştıran sürücü, bir anda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımı aşıp binanın 5 metrelik istinat duvarından aşağıya uçan otomobil, park halindeki 2 aracın üstüne düştü.

Kazayı görüp yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, otomobil sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı. Şans eseri yara almadan kurtulan ve gelen sağlık ekibi tarafından kontrolü yapılan sürücü, "Arabayı çalıştırıp boşa almamla bir anda kısa mesafeden aşağı uçtum. Fren de tutmadı. Camdan çıktım, benim için önemli olan kimseye vurmadım" dedi.

"ÇOCUK GENELDE ORALARDA OYNARDI, MUCİZE OLDU"

Apartman sakini bir kadın "Arabayı uçarken gördüm. Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum aklıma ilk gelen komşumuzun çocuğu genelde oralarda oynardı. Dışarıda oynuyorsa, ya da orada birileri aracın altında kaldı diye korktum. Adamı hemen çıkardık, bir mucize oldu. Adamın burnu bile kanamadı, ben ya da başkası da orada olabilirdi" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 23:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte İsrailli keskin nişancıların yeni hedefi!
    1. İşte İsrailli keskin nişancıların yeni..
    2. BM Genel Sekreteri'nden nükleer..
    3. Tarihi alanda bir kamyon çöp toplandı
    4. Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı
    5. TFF 2 ve 3'üncü Lig Play-Off tarihleri..
    6. Savunmadaki ihracatı zırhlılar sırtladı
    7. Emre Mor'dan tepki! "Okuduklarınıza..
    8. Paşinyan'a sürpriz teklif! Bunu..
    9. 2018'in ilk şehir hastanesi Kayseri'de..
    10. ABD'den 'basın' ikiyüzlülüğü:..
    11. Stephen Hawking'in ölmeden önceki son..
    12. İlhan Kesici milletvekilliği için..
    13. Almanya'da DAEŞ şüphelisine gözaltı
    14. Bıçaklayıp öldürdüler, yerleri de..
    15. Kuşkonmazın faydaları nelerdir?
    16. Muharrem İnce'nin afişleri ortaya çıktı!
    17. Beşiktaş'ta akılalmaz kaza! "Arabayı..
    18. Eski vali yardımcısı 4 bin 210 defa..
    19. Göztepe'den Demba Ba açıklaması!
    20. Cambridge Üniversitesi'nin koleksiyon..
    Kuveyt Türk
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
    Fransızları 24 Haziran korkusu sardı: Erdoğan Osmanlı'yı yeniden...
    Fransızları 24 Haziran korkusu sardı: Erdoğan Osmanlı'yı yeniden...
    İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    AK Parti'de aday olmayan vekiller belli oldu
    AK Parti'de aday olmayan vekiller belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    AK Parti'den Ali Babacan ve Cemil Çiçek sürprizi
    AK Parti'den Ali Babacan ve Cemil Çiçek sürprizi
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın