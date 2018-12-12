Beşiktaşlı yöneticilerden Mehmet Tutulkan'ın ailesine taziye ziyareti





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü yöneticileri, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile yaptıkları derbinin ardından çıkan kavgada yaralanarak hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Mehmet Tutulkan'ın ailesini ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıkalamaya göre, ikinci başkan Serdal Adalı, yöneticiler Hüseyin Yücel, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile eski yönetici Doğan Küçükemre, Tutulkan'ın İstanbul Maltepe'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Mehmet Tutulkan'ın babası Metin Tutulkan, annesi Yeter Tutulkan, eşi Arife Tutulkan ve kızı Azra Tutulkan ile bir araya gelen yöneticiler, başsağlığı dileklerini iletip, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yaptığı konuşmada, şunları kaydettiği aktarıldı:

"İlgililerin en ağır cezayı alması için Beşiktaş camiası olarak olayın takipçisi olacağız ve sürekli gündemde tutacağız. Hukuki süreçte Tutulkan ailesinin yanında yer alacağız. Azra kızımız ile ilgili üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Azra'nın lise bitimine kadar olan eğitim masraflarını başkanımız Fikret Orman'ın talimatı, yönetim kurulu üyemiz Hüseyin Yücel'in katkılarıyla üstlendik. İnşallah üniversiteye gittiğinde de eğitim masraflarını karşılamaya devam edeceğiz. Amacımız, Tutulkan ailesinin acılarını hafifletmek ve elimizden geldiği kadar kendilerine destek olmak. Tekrar böyle bir hadisenin yaşanmaması için, bu olayı sürekli gündemde tutacağız. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Merhum taraftarımız Mehmet Tutulkan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz."

Hüseyin Yücel'in ise olayın takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Allah rahmet eylesin. Ailesinin başı sağ olsun. Azra kızımız yetim kaldı. Başkanımız Fikret Orman'ın talimatıyla Azra kızımızın velisi biz olacağız. Eğitim yaşamı boyunca ona yardımcı olacağız. Bu olayı sürekli gündemde tutarak sorumlularının ceza alması için takipçi olacağız." ifadelerini kullandığı paylaşıldı.

Baba Metin Tutulkan'ın da gösterilen ilgiden dolayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Başkanımız Fikret Orman, her gün bizi aradı. Acımız büyük. Sorumluların en ağır cezayı almasını istiyoruz. Gereken ceza verilirse, acımız bitmez ama biraz teselli buluruz." şeklinde konuştuğu belirtildi.



