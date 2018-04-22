Beşiktaşlı yönetici isyan etti! 'Özür bekliyoruz'

İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beyaz TV'de yaptığı açıklamalar;

"Türk futbol camiasına geçmiş olsun. Sadece Beşiktaş'a değil. Moralimiz gayet yerinde. Moralimizi bozmaya gerektirecek bir durum yok. Şampiyonluk iddiamız güçlü bir şekilde devam ediyor."

"GÜVENLİK ÖNLEMİ OLMADIĞI İÇİN..."

Kaldığı yerden devam edebilmesi için tek bir istisnası var. Devam etmesi için hakemin tatil kararını uygun görmemesi gerekir. Bunun gerçekleşmesi için maçın devam edilmesi yönünde engel yoktu şeklinde karar vermeleri gerekir. Bizim futbolcularımız sordu ve hakem de içeri girmelerini söyledi. Hocamız ambulansla hastaneye götürülmüş. Maçın oynanması nasıl elverişli olabilir zaten. 57. dakikada bunlar oldu, 65. dakikada daha kötüsü olmayacağını bilemezsiniz. Güvenlik önlemi olmadığı için.

"SAÇMALIK BU..."

Hocamızı hastaneye götürmüşler. Olsun hoca gitti, yardımcı hoca yönetsin diyebilir mi hakem? Saçmalık bu. Çok daha kötü olayların olmayacağının garantisi yoktu statta Bir doktor, hiçbir şeyi olmayan bir insana 5 tane dikiş atar mı? Türkiye'nin saygın hastanesi, bu insanı müşahade altına alır mı?

"FENERBAHÇE'DEN ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Fenerbahçe olaylardan dolayı kusurludur demiyorum ancak sorumludur. Onların stadında sorumlulardır. Bunun karşılığı olarak ceza alacaklardır. Fenerbahçe'den özür bekliyoruz.

"SABRI TAŞMIŞTIR"

"Adaletsizliğe karşı her türlü tepkimizi koyarız. Artık Beşiktaş camiasının sabrı taşmıştır. Bu ülkede adaletsizliğe karşı baş kaldıracak olan camia Beşiktaş'tır. Artık her şeyin ilki Beşiktaş'ta olmasın.