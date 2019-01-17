Beşiktaşlı Vida'dan Erdoğan'a anlamlı hediye Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Kitaroviç'e Beşiktaş forması hediye etti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldi. Kitaroviç ile Erdoğan görüşme sonrasında basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Domagoj Vida, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak iki liderin düzenlediği ortak basın toplantısına katıldı. Basın toplantısının ardından gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekiminde yer alan Domagoj Vida, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'e Beşiktaş forması takdim etti.

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