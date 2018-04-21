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Beşiktaşlı Tolga Zengin'e büyük şok!

Beşiktaşlı kaleci Tolga Zengin, Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 19:34
Beşiktaşlı Tolga Zengin'e büyük şok!

TFF'nin internet sitesinde Tolga Zengin ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Hukuk Müşavirliği'nce 21.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu TOLGA ZENGİN'in 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI 44. MADDEDE NE YAZIYOR?

(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması
halinde;
(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 20.000.-TL’den 70.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 30.000.- TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 8.500.-TL’den 15.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;
(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 65.000.-TL’den 275.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.000.-TL’den 50.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 35.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası,verilir.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 19:34
  1. Tolga Zengin
  2. derbi
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
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