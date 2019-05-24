Beşiktaşlı taraftarlardan Abdullah Avcı tepkisi Beşiktaş-Kasımpaşa maçında siyah-beyazlı taraftarlar göreve gelmesi muhtemel isimlerden Abdullah Avcı’yı protesto ederken, Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.

Beşiktaş-Kasımpaşa maçında siyah-beyazlı taraftarlar göreve gelmesi muhtemel isimlerden Abdullah Avcı’yı protesto ederken, Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa maçıyla birlikte siyah-beyazlı camiadaki kariyerini noktalarken, gözler Güneş’in yerine göreve gelecek olan teknik direktörde. Beşiktaş’ta bu görev için Abdullah Avcı, Okan Buruk, Tayfun Korkut ve Lucescu isimleri geçerken, taraftarlar Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu. Özellikle hafta içinde siyah-beyazlı ekibin Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’yla anlaştığı yönünde haberlerin çıkması üzerine, Beşiktaş tribünleri ’Abdullah Avcı yere yatsana’ diyerek tempo tuttu ve bu ismin takımın başına gelmesini istemediklerini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.