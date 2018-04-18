Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaşlı futbolcusu Negredo: Final oynamak istiyoruz

Negredo, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleştikleri Fenerbahçe'yi eleyerek final oynamak istediklerini belirtti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:46
Beşiktaşlı futbolcusu Negredo: Final oynamak istiyoruz

BJK TV'ye açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin, "Zor bir maç olacak. Deplasmanda oynuyoruz, gol atmamız lazım. Fenerbahçe mücadeleci bir takım, bize karşı da tabii ki zorluk çıkaracaklar. Kazanıp final oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe ile 3 kez karşılaştıklarını ve maçların üç neticeyle de bittiğini hatırlatan Negredo, şunları aktardı:

"Fenerbahçe ile bu sezon oynadığımız maçlarda bir derbide yaşanacak bütün duyguları yaşadık. Bunlardan tecrübe alarak bu maçı kazanmak istiyoruz. Derbilerde iki takım da mutlak kazanmak için sahaya çıkar. Fenerbahçe de evinde oynuyor, muhakkak kazanmak isteyecektir. Biz rakipten çok kendi yeteneklerimize odaklanmalıyız. Bizim için sahada daha pozitif şeyler olacaktır."

"Biz bütün maçlarımızı kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Tabelaya baktığımız zaman 4 takımın arasındaki puan farkı çok az. Oynayacağımız maç adedi de çok az olduğu için bu mücadele sonuna kadar gidecektir. 2 kupa kazanma şansımız var. Şu anda fırsat elimizde ve kazanmak istiyoruz. Taraftarımız bizi sezon boyunca mükemmel bir şekilde destekledi. Bu mutluluğu hak ediyorlar, biz de onlara bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz."

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 21:46
  1. negredo
  2. beşiktaş
  3. fenerbahçe
  4. türkiye kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabah Gazetesinin acı günü!
    1. Sabah Gazetesinin acı günü!
    2. Yılanlarla iletişim kuruyordu... Yılan..
    3. İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    4. Erken seçimi duyan Perinçek çıldırdı!
    5. BAE destekli güçlerin alçaklıkları..
    6. BMGK′da İngiltere ve Rusya arasında..
    7. ETA, kendini feshediyor
    8. Kaçan 'Kedicik'ten Adnan Oktar'a şok!
    9. Ve Galatasaray galibiyetinin ardından..
    10. Bush'lara kötü haber: Tedaviyi..
    11. Tükürük testi ile karın..
    12. Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler!..
    13. Sallanan dişler nasıl güçlendirilir?
    14. "Sadettin Köpek bile 'geberdiyse' FETÖ..
    15. Okan Buruk'tan galibiyet yorumu:..
    16. Cristiano Ronaldo'dan Beşiktaş sözleri!
    17. Beşik alırken dikkat edilmesi..
    18. Seleznyov'dan çarpıcı sözler!..
    19. Gezicilerin rezil dizisi 'Mehmed Bir..
    20. Fatih Terim'den bomba açıklamalar! 'En..
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek