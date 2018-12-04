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Beşiktaşlı futbolcular emniyette ifade verdi

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin veTolga Zengin savcıya “müşteki-şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

04 Aralık 2018 Salı 14:17
Beşiktaşlı futbolcular emniyette ifade verdi

Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Tolga Zengin, emniyete gelerek ifade verdiler.


Fenerbahçe-Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

"Müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade verdiler

Soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin, Tolga Zengin ile Futbol A takım idari sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin, Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosuna gelerek savcıya “müşteki-şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

İfade işlemleri sonrasında Caner Erkin basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. Tolga Zengin ise, soruşturma kapsamında ifade verdiğini söyleyerek, “Derbiyle ilgili birkaç şey vardı, savcı onları sormak için çağırdı. Yaşanan olaylarla alakalı müşteki, güvenlik görevlisiyle alakalı olarak şüpheli sıfatıyla ifade verdim. Güvenlik görevlisi şikayetçi olmuş. Problem yok, kamera görüntüleri var” dedi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:17
  1. Beşiktaş
  2. Tolga Zengin
  3. Caner Erkin
  4. İfade

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