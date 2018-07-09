Beşiktaşlı 'eski yıldız' yeniden Süper Lig'de

Spor Toto Süper Lig hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kampı'nda devam eden Aytemiz Alanyaspor, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alanya temsilcisi, bu bağlamda Avustralya Ligi ekiplerinden Sydney'de forma giyen 33 yaşındaki Bobo'yu 2 yıllığına renklerine bağladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bobo'nun bugün gündemde olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, "Zaten günlerdir Bobo geldi, gitti diye yazıldı, çizildi. İşte bugün son noktayı koyduk" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİ ZATEN BİLİYORSUNUZ"

Bobo'nun takıma katkı sağlayacağını düşündüğünü söyleyen Başkan Çavuşoğlu, "Onu anlatmaya gerek yok bildiğimiz Bobo, kendisine hoş geldin diyoruz, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bize çok katkı sağlayacağını düşündüğümüz için transfer yaptık. Kendisi de bize katkı sağlamak için geldi. Bizim için transferin son noktası. Son transferimiz ilk yarı itibariyle, Bobo camiamıza taraftarlarımıza hayırlı olsun" dedi.

"TÜRKİYE İKİNCİ EVİM, İKİNCİ VATANIM"

Bobo ise konuşmasına Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek başladı. Alanyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğu belirten Brezilyalı, "Burası bildiğim ülke, en iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hedeflerimizin gerçekleşmesi için kendi adıma ne gerekiyorsa yapacağım. Eve dönmeyi her zaman çok istedim. Türkiye ikinci evim, ikinci vatanım. Çok fazla arkadaşım var burada. Çok sevdiğim ikinci ülkeme döndüğüm için çok mutluyum" diye konuştu.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Cruzeiro, Kayserispor ve Gremio formaları giyen Bobo, Sydney formasıyla son iki sezonda çıktığı 57 maçta 43 gol atmayı başardı