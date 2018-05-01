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Beşiktaşlı efsane: Tek sorumlu Fikret Orman

Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, açıklamalarda bulundu.

01 Mayıs 2018 Salı 08:05
Beşiktaşlı efsane: Tek sorumlu Fikret Orman

Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından başkan Fikret Orman'ı yaptığı transferler sebebiyle eleştirdi.

"SORUMLUSU FİKRET ORMAN"

Lens ve Vida transferleri eleştiren Nihat Kahveci, "Başarısızlık varsa tek sorumlu kim ne derse desin bence esprili transferleriyle Fikret Orman'dır (Lens -Vida misali)." ifadelerini kullandı.

"TEŞEKKÜR BORÇLUDUR"

Şenol Güneş'i destekleyen Kahveci, "Şampiyon olmasa da her zaman teşekkür bir borçtur Şenol Güneş'e." şeklinde paylaşım yaptı.

Ayrıca Nihat Kahveci, "Ahmet Nur Çebi başarılardaki payından dolayı teşekkür ederim Büyük BeşiktAşk 'lısın.." sözlerini de paylaştı. (Sporx)

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 08:05
  1. Ahmet Nur Çebi
  2. Nihat Kahveci
  3. Fikret Orman
  4. Şenol Güneş
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