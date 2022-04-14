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Spor Beşiktaşlı Atiba'nın sır gibi sakladığı işi
Spor

Beşiktaşlı Atiba'nın sır gibi sakladığı işi

Kariyerinin artık sonlarına gelen Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'ın ülkesi Kanada'nın takımlarından Simcoe County Rovers FC'ye ortak olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 19:38:00 -
Beşiktaşlı Atiba'nın sır gibi sakladığı işi

9 sezondur Beşiktaş forması giyen 39 yaşındaki futbolcu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 39 yaşındaki futbolcunun emeklilik kararı alıp almayacağı merak konusu olurken ilginç bir hamle yaptığı öğrenildi.

Yönetime girecek

Ajansspor'un haberine göre, Atiba'nın ülkesinde 2021 yılında kurulan Simcoe County Rovers FC'ye ortak olduğu öğrenildi. Kanada basınında yer alan habere göre; eski futbolcu Julian De Guzman'ın kurduğu ve Atiba'nın ortaklarından biri olduğu kulüp, Kanada'da 3. lige denk gelen eyalet ligi League1 Ontario'da mücadele ediyor.

Haberde ayrıca, Cyle Larin (Beşiktaş), Doneil Henry (Los Angeles FC) ve kadın futbolcu Janine Beckie (Portland Thorns)'nin de ileride kulüp yönetimine dahil olacakları belirtildi.

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