Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaşlı Anderson Talisca'ya Portekiz'den sürpriz talip

Beşiktaş'ın Benfica'dan bonservisini alıp almayacağı hâlâ belirsizliğini koruyan Talisca ile ilgili Portekiz basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:31
Beşiktaşlı Anderson Talisca'ya Portekiz'den sürpriz talip

Beşiktaş'ın sezon sonunda Benfica'dan bonservisini alıp almayacağı hâlâ belirsizliğini koruyan Anderson Talisca hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce adı pek çok Avrupa kulübüyle birlikte anılan Brezilyalı yıldız için de bu kez de geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Wolverhampton Wanderers'ın talip olduğu öğrenildi.

Portekiz'de yayım yapan UOL Esporte'nin Lizbon temsilcisi Marcus Alves'in paylaştığı habere göre Ruben Neves'i Liverpool'a göndermeyi planlayan Wolverhampton, Portekizliden doğan boşluğu Talisca'yla doldurmayı planlıyor.

Siyah Beyazlı yönetimin Talisca'nın bonservisini alabilmek için 21 milyon euro ödemesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 21:31
  1. beşiktaş
  2. talisca
  3. transfer

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabah Gazetesinin acı günü!
    1. Sabah Gazetesinin acı günü!
    2. Yılanlarla iletişim kuruyordu... Yılan..
    3. İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    4. Erken seçimi duyan Perinçek çıldırdı!
    5. BAE destekli güçlerin alçaklıkları..
    6. BMGK′da İngiltere ve Rusya arasında..
    7. ETA, kendini feshediyor
    8. Kaçan 'Kedicik'ten Adnan Oktar'a şok!
    9. Ve Galatasaray galibiyetinin ardından..
    10. Bush'lara kötü haber: Tedaviyi..
    11. Tükürük testi ile karın..
    12. Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler!..
    13. Sallanan dişler nasıl güçlendirilir?
    14. "Sadettin Köpek bile 'geberdiyse' FETÖ..
    15. Okan Buruk'tan galibiyet yorumu:..
    16. Cristiano Ronaldo'dan Beşiktaş sözleri!
    17. Beşik alırken dikkat edilmesi..
    18. Seleznyov'dan çarpıcı sözler!..
    19. Gezicilerin rezil dizisi 'Mehmed Bir..
    20. Fatih Terim'den bomba açıklamalar! 'En..
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek