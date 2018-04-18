Beşiktaşlı Anderson Talisca'ya Portekiz'den sürpriz talip

Beşiktaş'ın sezon sonunda Benfica'dan bonservisini alıp almayacağı hâlâ belirsizliğini koruyan Anderson Talisca hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce adı pek çok Avrupa kulübüyle birlikte anılan Brezilyalı yıldız için de bu kez de geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Wolverhampton Wanderers'ın talip olduğu öğrenildi.

Portekiz'de yayım yapan UOL Esporte'nin Lizbon temsilcisi Marcus Alves'in paylaştığı habere göre Ruben Neves'i Liverpool'a göndermeyi planlayan Wolverhampton, Portekizliden doğan boşluğu Talisca'yla doldurmayı planlıyor.

Siyah Beyazlı yönetimin Talisca'nın bonservisini alabilmek için 21 milyon euro ödemesi gerekiyor.