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Beşiktaş'ın yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Sporting lizbon'un 28 yaşındaki Fransız asıllı Mali'li yıldızı Diaby ile anlaşmaya vardı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:16
Beşiktaş'ın yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, oyuncuyu öğle saatlerinde İstanbul'a getirecek.

Quaresma'nın ayrılışının ardından kanat golcü konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçmişte Lille ve Club Brugge gibi ekiplerinde de forma giyen oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Belçika ekibi Brugge'de oynadığı 108 müsabakada 36 gol 20 asistlik performans sergieleyen Diaby, Sporting Lizbon'da da 47 karşılaşmada 7 gol 8 asistle oynadı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:16
  1. İstanbul
  2. Belçika ekibi Brugge
  3. Lille
  4. Club Brugge
  5. Beşiktaş
  6. Quaresma

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