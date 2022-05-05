Beşiktaş'ın yeni sezondaki yıldızının bonservisi dudak uçuklattı!

Siyah-beyazlıların devre arasında Galatasaray'ın elinden kapıp Çaykur Rizespor'u kiraladığı Gedson Fernandes konusunda gelişmeler yaşanıyor. Gedson'un bonservisini Benfica'dan alan Beşiktaş, yıldız oyuncunun serbest kalma bedelini belirledi.



Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyerek sarı-kırmızılı taraftarları kendine aşık eden Gedson Fernandes için ara transfer döneminde hummalı bir çalışma gerçekleştirmiş ve sonunda imzayı attırmıştı. Siyah beyazlılar, büyük umutlarla transfer ettiği Gedson Fernandes'i daha sonra Çaykur Rizespor'a kiralayarak büyük bir sürprize imza atmıştı

4+1 YILLIK İMZA

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferini şu sözlerle açıklamıştı; "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Benfica Kulübüne 6 milyon Euro transfer bedeli ödenecektir."

30 MİLYON EURO

Siyah beyazlılar, bonservisi için Benfica'ya 6 milyon euro ödeyeceği Gedson Fernandes'ten büyük gelir bekliyor. Edinilen bilgilere göre siyah beyazlılar, Gedson Fernandes'in bonservisini belirledi. Satılması halinde Benfica'ya %50 pay verecek Beşiktaş, Gedson için 30 milyon euroluk rakam belirledi.